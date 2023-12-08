Метеоролог Вильфанд предсказал Москве редкие по высоте сугробы Метеоролог Вильфанд: в Москве ожидаются почти рекордные сугробы

Сильный ветер, снег и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве с 11 по 17 декабря, сообщил NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду, станут аномальными для этого времени года.

До конца следующей недели погода будет облачная и снежная. Ожидается и усиление ветра до 15 метров в секунду в отдельные дни. Атмосферное давление будет держаться в пределах 965-967 миллиметров ртутного столба. Это действительно очень высокий показатель. Близко к рекорду, но не рекордный, - отметил Вильфанд.

Он добавил, что на следующей неделе сугробы в Москве вырастут с 40 до 45 сантиметров минимум. Это, по словам метеоролога, большая редкость для первой декады декабря.

Хочу напомнить, что по московскому климату только в конце зимы, в последней пятидневке февраля, максимальные сугробы могут быть около 35 сантиметров. А тут зима еще не началась, а уже такие сугробы. Это большая редкость, — сказал метеоролог.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что в новогоднюю ночь в Москве точно будут лежать сугробы. Однако температуру воздуха прогнозировать пока рано: это можно будет сделать примерно за пять суток до праздника.