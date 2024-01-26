Метеоролог Вильфанд предсказал Москве мартовское тепло Метеоролог Роман Вильфанд: в начале февраля в Москву придет мартовская погода

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В понедельник 29 января в Москве ожидается очередное потепление: погода будет соответствовать концу марта, сообщил NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он уточнил, что температура воздуха в этот период превысит климатическую норму на 5-6 градусов.

Погода будет по своим климатическим характеристикам больше соответствовать не концу января-началу февраля, а четвертой пятидневке марта. То есть она будет почти на два месяца опережать свое климатическое развитие. с 30 января температура в столице будет на 5-6 градусов выше нормы, - рассказал Вильфанд.

Он уточнил, что по ночам в Москве прогнозируется 2-7 градусов ниже ноля, а днем столбики термометров будут показывать от 0 до -5 градусов. При этом в столице будет облачно, ожидается небольшой снег. По словам Романа Вильфанда, такая ситуация сложится из-за того, что в столицу в начале недели придут теплые воздушные массы с Атлантики.

Это характерно для Москвы и сопредельных областей. Во вторник начинается длительный период оттепельной погоды, который затронет и начало февраля, - резюмировал метеоролог.

Ранее Роман Вильфанд спрогнозировал в Москве комфортную для прогулок погоду на выходных. По его словам, ситуация, когда в городе установилось высокое давление, около −5 градусов днем и практически штилевой ветер, прекрасно подходит для катания на лыжах, прогулок в парках и игры в снежки.