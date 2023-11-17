Метеоролог спрогнозировал штормовую погоду на Сахалине и Курилах Метеоролог Шувалов заявил, что на Сахалине и Курилах к концу недели будет шторм

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Во второй половине недели на юг Дальнего Востока придет мощный циклон, на Сахалине, Курилах и в акватории Охотского моря ожидается штормовая погода, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, такая погода в регионе ожидается с четверга, 23 ноября, до конца недели.

Штормовая погода будет только в конце недели на Сахалине, Курилах и в акватории Охотского моря. В четверг будет активизация циклона над югом Хабаровского края, Приморским краем, который потом пойдет на Сахалин и в акваторию Охотского моря, — сказал Шувалов.

Он добавил, что на прибрежных территориях Дальнего Востока ожидается сильный ветер, а в остальных районах Хабаровского и Приморского краев — осадки в виде снега и понижение температуры в середине недели. Шувалов уточнил, что во Владивостоке и Хабаровске столбики термометров будут показывать от 0 до −5 градусов, а к концу недели они опустятся до −12.

Ранее во Владивостоке выпали две месячные нормы осадков — 63 миллиметра. Позже в городе понизилась температура, усилился ветер, а дождь стал переходить в снег, что привело к гололедице на дорогах. Власти краевого центра развернули оперативный штаб и призвали автомобилистов временно воздержаться от поездок на личном транспорте.