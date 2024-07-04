Метеоролог рассказал, столкнется ли Москва с температурой в 40 градусов Метеоролог Терешонок: в Москве температура может достигнуть 40 градусов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Температура воздуха в столице в будущем может подниматься до 40 градусов из-за климатических изменений, заявил в беседе с «Москвой 24» климатолог и метеоролог Николай Терешонок. По его словам, в 2024 году такой ситуации не предвидится.

Я так думаю, что в связи с изменениями в климате такие истории могут повторяться. Поэтому считаю, что 40 градусов — это не фантастика, — уточнил Терешонок.

Он напомнил, что летом 2010 года температура на метеостанции на ВДНХ находилась в пределах 37–38 градусов, а на Балчуге она приближалась к уровню 40. Климатолог обратил внимание на то, что нынешняя погода сформировалась в городе из-за нескольких факторов. В этот список вошел гребень антициклона, из-за которого происходит вынос воздушных масс со Средиземноморья. В то же время Земля получает большое количество энергии от Солнца, что приводит к высоким показателям на градуснике.

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