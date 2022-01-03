Метеоролог рассказал о грядущем «взрывном» потеплении в Москве

В ближайшее время в столичном регионе ожидаются резкие погодные колебания. От «взрывного» потепления до 0 градусов до морозов ниже −10. Об этом RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он уточнил, что оттепель продержится два дня.

После похолодания, которое захватывает сегодняшний и завтрашний дни, 5 января у нас «взрывное» потепление от ночных минус 11–13 °С до 0 °С днём, — отметил синоптик.

Он добавил, что оттепель будет сопровождаться обильными осадками, снежными заносами и гололедицей. Тёплая погода будет и 6 января, хотя неблагоприятные погодные явления при этом пойдут на спад.

7 и 8 января в Московском регионе вновь заметно похолодает. Столбики термометров опустятся до минус 10–15 градусов.

Об обильных влажных снегопадах 5 января москвичей ранее предупреждал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в этот день может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Снегопад будет сопровождаться ветром с порывами до 15–20 м/c. Осадки в столицу принесёт активный атлантический циклон.