Метеоролог рассказал о грядущем резком похолодании в центре России

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В августе 1964 года, за несколько недель до смещения лидера СССР Никиты Хрущёва, Леонид Брежнев приезжал к нему в Крым. Правнучка Хрущёва Нина Хрущёва считает, что целью визита будущего преемника была оценка возможных последствий готовившегося заговора, сообщает Lenta.ru.

Профессор кафедры международных отношений New School в Нью-Йорке отметила, что Брежнев хотел знать, насколько сильна поддержка советского лидера со стороны партийцев Крыма, где Хрущёв отдыхал. Иными словами, Брежнев ехал рекрутировать...