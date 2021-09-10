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Метеоролог рассказал о грядущем резком похолодании в центре России

02:19, 11 сентября 2021
Метеоролог рассказал о грядущем резком похолодании в центре России Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о резком похолодании в Московской, Ленинградской, Новгородской, Ярославской областях, Республике Коми и других регионах севера европейской части России. Оно начнётся с 15 сентября, пишет ТАСС.

В Москве понижение температуры произойдёт сразу на 10 градусов, в Петербурге — на 6–8 градусов.

Настоящая осенняя погода начинается в Московском регионе с 15 сентября. Будет облачно, небольшой дождик, ночные температуры — от 4 до 9 градусов, дневные — от 9 до 14 градусов. Произойдёт резкое падение температуры. Она по сравнению с понедельником упадёт на 10 градусов и больше, — предупредил метеоролог.

Похолодает в Ленинградской, Новгородской, Ярославской областях. В этих регионах уже наступит глубокая осень.

Перемещается циклон, и в «тылу» окажутся Санкт-Петербург и Москва 14–15 сентября. Затронет похолодание и Коми, Новгородскую и Ярославскую области, то есть всю северную половину европейской части России. Произойдёт наступление глубокой осени, — пояснил Вильфанд.

Такая погода сохранится в указанных регионах до конца недели.

Ранее сообщалось, что в Москве с 10 сентября начнётся бабье лето. Закончился период холодной погоды в столичном регионе, когда температура была на пять градусов ниже нормы.

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