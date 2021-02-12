Метеоролог рассказал, когда в Москве закончатся обильные снегопады

https://static.news.ru/photo/af84f364-6e04-11eb-b0d9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обильные снегопады прекратятся в Москве к вечеру 13 февраля 2021 года, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, максимальная высота снежного покрова в столице за всю историю наблюдений, начиная с 1879 года, составила 60 см. Он отметил, что такие рекорды представляют опасность.

Возможно, этот рекорд будет перекрыт, сейчас [высота снежного покрова] уже 56 сантиметров и снег продолжает идти, — цитирует эксперта «Интерфакс».

Он добавил, что в ряде районов мегаполиса показатель уже превысил 60 см. Это провоцирует транспортные проблемы, перебои с авиасообщением, несмотря на быструю работу снегоуборочной техники. 14 февраля москвичей ожидает лишь «небольшой снежок».

Почти пять тысяч работников коммунальных служб ликвидируют последствия аномальных осадков на юго-востоке Москвы, сообщил журналистам 13 февраля префект Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) города Андрей Цыбин. По его словам, работы по очистке дорог и тротуаров организованы в круглосуточном режиме.

Дорожная ситуация на четырёх трассах в Московской области осложнилась из-за рекордных осадков. Застрявшие фуры частично заблокировали движение на Новоегорьевском, Дзержинском, Симферопольском и Варшавском шоссе. Кроме того, в столице нарушилось расписание аэропортов. Большое количество рейсов задержали или отменили.

Ранее сообщалось, что после снегопада в Москве был побит рекорд суточного выпадения осадков, установленный в 1973 году. 12 февраля 1973 года в столице выпало 7 мм, тогда как в этот раз к 18:00 в городе выпало 9 мм осадков. По данным метеобюро мегаполиса, с ночи 12 декабря в Москве выпало 25% от месячной нормы в 36 мм осадков. В Гидрометцентре прогнозируют, что пик снегопада в столице придётся на период с 24:00 12 февраля до 15:00 13 февраля. Полностью выпадение осадков прекратится только 14 февраля поздно вечером, писал NEWS.ru.