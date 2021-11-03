Метеоролог рассказал, когда в Москве наступит зимняя погода

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву придёт зимняя погода. Это произойдёт уже во вторник, 9 ноября, сообщает ТАСС.

В этот день в столице похолодает до нуля днём, пройдут мокрый нег и дождь.

Во вторник, 9 ноября, температура будет уже приближаться к климатической норме: и ночью, и днем прогнозируется от нуля до плюс 5 градусов. Дальше, предварительно, по прогнозам Росгидромета, температура будет еще понижаться на 1-2 градуса, — пояснил метеоролог.

Учёный добавил, что перед похолоданием в Москве будут ещё тёплые дни. В четверг и пятницу, 4 и 5 ноября, в столице будет 13 градусов тепла, в выходные дни ожидается 7 −8 градусов выше нуля.

Ранее сообщалось, что в Магаданской области, Туве и на Чукотке установилась зимняя погода. Там уже образовался снежный покров, и прогнозы обещают низкую температуру воздуха, метель.