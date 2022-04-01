Метеоролог предупредила о «зимнем коллапсе» в выходные

В первые выходные апреля погода на большей части Центрального федерального округа будет скорее зимней, чем весенней. Улучшаться она начнёт только во второй половине следующей недели, рассказала в беседе с NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По её словам, за выходные может выпасть 15–25 миллиметров осадков в виде снега. Высота снежного покрова таким образом увеличится на 10–15 сантиметров.

Всё будет по-зимнему: отрицательные температуры в ночные часы, около 0 и слабо положительные — в дневные часы. Нам предстоит пережить выходные с таким зимним коллапсом, — сказала метеоролог.

В субботу днём в Москве будет −1...+1, по области от −2 до +3 градусов. В воскресенье северо-восточный ветер принесёт порцию ещё более холодного воздуха. Температура ночью в столице составит −2...-4, по области до −7. Днём в Москве столбики термометров покажут 0...+2, на севере области −2 градуса.

Улучшение погоды ожидается только на следующей неделе. Причём в первой её половине среднесуточная температура ещё будет оставаться на два-три градуса ниже климатической нормы — около 0.

Активный всплеск тепла произойдёт после 8 апреля. Температура воздуха и в дневные, и в ночные часы будет положительной, — отметила синоптик.

Однако о резком потеплении речи не идёт, температура будет повышаться плавно, без особых всплесков. По-настоящему весенний характер погода приобретёт в второй половине апреля. Снег уже растает, будет довольно тепло. Температура днём будет достигать 15–17 градусов тепла.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, что вся средняя полоса России, помимо Черноземья, находится в области аномально низких значений температуры. В таком «мешке холода» Москва и другие города пробудут всю неделю.