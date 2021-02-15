«До минус 26»: метеоролог предупредила о сильных морозах в Москве

https://static.news.ru/photo/5cc57466-6f6a-11eb-a59e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в столице ожидаются сильные морозы. По её словам, температура воздуха опустится на несколько градусов ниже нормы и этот показатель может стать самым низким за всю текущую зиму.

Так, по словам специалиста, в предстоящую неделю похолодает до минус 26 градусов по Цельсию, сообщает РИА Новости.

Неделя будет в основном без существенных осадков, единственное, что 17 числа к нам нырнет с Кольского полуострова циклон, который отметится небольшим снегом, — добавила она.

Ранее NEWS.ru писал, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Центральном и Приволжском федеральных округах на наступившей неделе ожидаются аномальные морозы.

Он уточнил, что температура ниже нормы будет держаться в отдельных регионах ещё шесть дней — с 15 по 20 февраля. Так, в Вологодской, Архангельской областях, а также в Ненецком автономном округе с 15 по 19 февраля среднесуточная температура будет на 7–10 градусов ниже нормы.

До этого сообщалось, что весна придёт в столичный регион позже обычного, а на Урале она окажется вовремя. Об этом рассказал специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, раньше апреля сильного потепления ждать не стоит.

Он добавил, что всегда трудно делать долгосрочный прогноз, особенно говоря о погоде. Леус допустил возврат холодов в апреле, снег, мартовские оттепели.