Метеоролог предупредил о резком похолодании в Москве

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о грядущем снижении температуры в Москве во вторник, 14 сентября. Температура воздуха в столице опустится сразу на 10 градусов, сообщает РИА Новости.

К вечеру 14 сентября в Москве начнёт преобладать северо-западный ветер, температура воздуха составит 10–13 градусов тепла.

Начиная со второй половины среды давление начнёт расти... Но воздух будет холодным. Осадков не будет. В среду, четверг без осадков, в пятницу тоже почти без осадков, — сказал синоптик.

Холодная погода в столице сохранится до конца недели, но при этом она будет ниже нормы всего на два градуса. Даже несмотря на резкое снижение, температура воздуха в Москве 14 сентября будет соответствовать норме.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что бархатный сезон начался на всех российских черноморских курортах. По его словам, в ближайшие дни в Краснодарском крае температура составит 25–28 градусов тепла, в Крыму — около 23 градусов.