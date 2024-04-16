Метеоролог предсказал непоправимые природные процессы Метеоролог Шувалов: из-за изменения климата участятся случаи экстремальной жары

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Из-за климатических изменений экстремальные погодные условия, например, сильная жара, будут появляться чаще, рассказал Пятому каналу руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, в марте 2024 года температура была выше климатической нормы на 1,68 градуса Цельсия, что уже повлечет за собой непоправимые природные процессы.

Это одно из последствий глобального изменения климата, второе — учащение экстремальных погодных явлений, более сильная жара, когда она наступает в тех или иных районах. Например, в начале апреля мы дважды пережили всплеск тепла, — объяснил метеоролог.

Эксперт отметил, что к изменениям климата необходимо адаптироваться, но и лишний раз паниковать не нужно. Прогнозы об экстремальной жаре, холодах и дождях будут все чаще появляться, поэтому следует постепенно к этому привыкать.

Ранее Александр Шувалов предупредил, что жителей Москвы на неделе ждет похолодание. Температура опустится до 10–15 градусов тепла днем, и от 3 до 7 градусов тепла — ночью.

До этого ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что холодный атмосферный фронт, прошедший над Кавказом, затопил Нальчик. По ее словам, это связано с аэрографией местности.