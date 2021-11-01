Метеоролог опроверг миф о происхождении тумана в Москве

Предположения о том, что туман в Москве вызван выбросами вредных веществ, — «бред сивой кобылы». Такое мнение Telegram-каналу «Радиоточка НСН» высказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Эти утверждения СМИ и Telegram-каналов про вредные выбросы — это бред сивой кобылы.Причиной стали хороший прогрев днем, ясное небо, при котором ожидалось очень сильное выхолаживание в вечерние часы сразу после захода солнца, быстрый рост относительной влажности в приземном слое, образование инверсии, и так далее, — высказался Шувалов.

Единственной странностью тумана метеоролог назвал то, что он рассеивается дольше прогнозируемого времени: по имеющимся данным, после обеда туман превратится в низкую облачность, которая будет видна даже ночью.

Шувалов, в качестве ещё одного аргумента в пользу природного происхождения тумана, обратил внимание на огромную площадь его распространения. Он также напомнил, что 90% выбросов вредных веществ в московской области составляют выбросы автомобилей, а не промышленных предприятий.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, почему туман в Москве называется радиационным. По его словам, название обозначает процесс естественного охлаждения почвы и слоёв воздуха рядом с землёй.