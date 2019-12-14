https://static.news.ru/photo/b2c09b7e-1e68-11ea-8d9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Олег Покровский, говоря о температурных скачках зимой, объяснил, что это происходит, потому что климат в России постепенно меняется. В 2030 году россияне почувствуют изменения.

Глобальное потепление передвигается в сторону глобального похолодания, — рассказал эксперт в интервью URA.RU .

По его словам, когда эта перестройка произойдёт, начнётся похолодание. Кроме того, профессор прокомментировал аномальное потепление, которое надвигается на европейскую часть РФ.

Зональные потоки, которые до сих пор были доминирующими, поменялись на меридиональные потоки, и сейчас приходят воздушные массы с юга, — высказал своё мнение Покровский, добавив, что из-за этого погода меняется и летом становится холодно, а зимой тепло.

Ранее NEWS.ru писал, что жителей некоторых регионов России ожидают волны холода, которые будут чередоваться с «жарой». С таким заявлением выступил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, зимой будет отрицательная фаза североатлантического колебания, что означает частые нарушения зональной циркуляции. Скачки температуры будут наблюдаться не только в Московском регионе. Их точно предсказать невозможно.