Метеобюро предупредило москвичей о первых заморозках

https://static.news.ru/photo/edf7be20-f8e7-11ea-bc69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что первые заморозки могут прийти в столицу и Подмосковье в ночь на воскресенье, если будет тихая, штилевая погода.

Возможно понижение температуры до 0 градусов в ночь на воскресенье. Слабые заморозки возможны только в пониженных местах рельефа, потому что преобладающий фон температуры по региону — от 3 до 8 градусов. Всё-таки будет погода ещё довольно ветреная и облачная — и это может уберечь от такой сильного выхолаживания в ночные и утренние часы. Поэтому вероятность есть, но небольшая, — отметила специалист в разговоре с РИА Новости.

Она добавила, что в Московской области есть классические места, где бывают в первую очередь заморозки. Например, в Новом Иерусалиме или на востоке Черусти.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву придёт выразительная и красочная осень.

По его прогнозу, с 21 сентября ожидается антициклонная погода, поэтому, вероятно, осень заиграет красками со следующей недели. Синоптик отметил, что из-за лета, насыщенного осадками, в этом году осень может быть особенно выразительной, и такой период может продлится дольше обычного, писал NEWS.ru.