https://static.news.ru/photo/971757e2-39c4-11ea-a493-fa163e074e61_660.jpg Фото: incident_22/vk.com

Метель стала причиной закрытия полутора десятка дорог в Алтайском крае. В частности, транспорт не ездит по двум федеральным трассам и по 12 региональным автодорогам.

Как сообщили в главном управлении МЧС РФ по региону, из-за погодных условий закрыта также трасса А-322 от Барнаула до Рубцовска. При этом федеральную трассу Р-256 «Чуйский тракт», где движение было ограничено накануне, открыли для движения в полном объёме. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение, отмечает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что на трассе «Дон» под Адыгейском столкнулись более 15 машин. К массовому столкновению привели погодные условия — гололёд и туман.