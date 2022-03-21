Metaфизика запрета: что теперь грозит пользователям Facebook и Instagram

Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании в РФ экстремистской организацией международной компании Meta, которая управляет соцсетями Facebook и Instagram, а также мессенджером WhatsApp. Судья постановила немедленно начать блокировку Facebook и Instagram, WhatsApp ограничения пока не касаются. NEWS.ru узнал, что известно о планах запрета корпорации Марка Цукерберга в российской юрисдикции и возможных юридических последствиях для отечественных пользователей её сервисов.

Не дожидаясь вступления в законную силу

Судья Ольга Солопова удовлетворила иск первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина к транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc. и признала её экстремистской организацией, запретив деятельность на территории РФ.

Иск Генпрокуратуры поступил в Тверской суд 11 марта после публикации Reuters о том, что на фоне спецоперации на Украине Facebook и Instagram изменят правила и временно не будут удалять посты с призывами к насилию над президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, а также над российскими военными.

В компании заявляли, что новая информационная политика Facebook и Instagram будет применяться только на территории Украины в рамках политики по защите права на свободу слова «как проявление самообороны» со стороны украинских пользователей.

Мы намерены применять эту политику только на самой Украине. У нас нет ссоры с российским народом. Нет никаких изменений в политике, касающейся выражений ненависти в отношении российского народа, — заявлял вице-президент компании Ник Клегг.

Также в Meta заверили, что считают недопустимой русофобию и призывы к насилию против граждан РФ. Защита компании настаивала на прекращении дела, аргументируя свою позицию тем, что подобные иски должны рассматриваться по месту регистрации, то есть в США, а у Тверского суда Москвы нет на это полномочий.

Тем не менее 21 марта российская инстанция приступила к рассмотрению иска. Представитель ФСБ Игорь Ковалевский во время судебного заседания предложил начать исполнять решение о запрете Meta в России немедленно, не дожидаясь вступления в законную силу. По его мнению, деятельность компании Марка Цукерберга «направлена против России и её вооружённых сил».

MOD Russia/Global Look Press

Юрист ответчика попросил суд перенести заседание, так как компания не успела изучить дело из сотен страниц за несколько дней, а также назначить лингвистическую экспертизу высказываний, которые стали основанием для требования Генпрокуратуры. Но суд отказал представителю Meta.

Риски пользователей

Как отметил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, это первый случай запрета коммерческой организации по экстремистскому основанию. Он обратил внимание на то, что прокуратура просит запретить деятельность Meta по «реализации продуктов» лишь Facebook и Instagram, а в отношении WhatsApp такие действия не предпринимать.

На заседании Тверского суда представитель Генпрокуратуры заявил, что надзорное ведомство не требует запретить WhatsApp «ввиду отсутствия функции по публичному распространению информации». А что касается Facebook и Instagram, то, несмотря на требование их запрета, использование этих сервисов гражданами и юрлицами не может быть признано экстремизмом. Ранее сенатор Андрей Клишас пообещал, что в случае признания двух этих платформ экстремистскими в России пользователям, которые будут обходить блокировки, санкции не грозят.

По мнению Павла Чикова, прокурор вправе «отсечь» WhatsApp от признания экстремистским и суд «не вправе выйти за пределы исковых требований». Но безопасность пользователей Facebook и Instagram «ни прокуратура, ни суд гарантировать не могут».

Если пользование запрещёнными соцсетями ещё можно не криминализировать <...>, то с другими рисками сложнее. Любая публичная демонстрация символики [Facebook, FB Messenger и Instagram] — на сайте, на дверях магазина и кафе, на автомобиле, в соцсетях, на постерах, визитках — будет основанием для привлечения к административной ответственности вплоть до 15 суток ареста (статья 20.3 КоАП РФ). Заказ рекламы в обоих социальных сетях либо торговля акциями Meta могут квалифицироваться как финансирование экстремистской деятельности — это уголовная ответственность (статья 282.3 УК РФ), — предположил юрист.

Артём Соболев/NEWS.ru

Правозащитники из проекта «Сетевые свободы», в свою очередь, советуют пользователям не торопиться с удалением своих аккаунтов в Facebook и Instagram, напоминая, что представители Meta «получат возможность участвовать в слушаниях и обжаловать решение», если суд запретить деятельность компании в России. В экстремистский список организацию включат только после вступления в силу решения Верховного суда РФ, то есть сейчас «использование продуктов компании Meta не должно образовывать состава наказуемого по российским законам деяния».

Хроники блокировок

Роскомнадзор с 14 марта заблокировал в РФ Instagram и внёс соцсеть в реестр запрещённых сайтов, поскольку там «распространяются сообщения, поощряющие и провоцирующие совершение насильственных действий в отношении россиян». При этом ведомство заявило о блокировке соцсети ещё 11 марта, «предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода». В результате к 20 марта число российских пользователей платформы, по оценкам Mediascope, снизилось на 16% (с 39 млн до 34 млн пользователей).

Доступ к Facebook ограничили ещё 4 марта за «26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов» с октября 2020 года. В итоге после блокировки аудитория сервиса в РФ сократилась примерно на 40% к 20 марта.