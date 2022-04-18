Meta обжаловала решение суда о запрете деятельности

Компания Meta (деятельность организации в России запрещена) обжаловала решение суда о запрете её деятельности как экстремистской организации, сообщили ТАСС в Тверском суде столицы. Жалоба будет рассмотрена в апелляционной инстанции Мосгорсуда.

Компания Meta обратилась с апелляционной жалобой на решение о запрете её деятельности как экстремистской организации, — говорится в сообщении.

Совет блогеров при Совете Федерации составил претензионное письмо в компанию c требованием выплатить компенсацию в $1 млрд в пользу пострадавших от блокировки предпринимателей и пользователей соцсети Instagram (деятельность в России запрещена), получавших с неё доход. Также активисты потребовали от Meta публично принести извинения гражданам России.

Ранее ФССП начала процедуру принудительного взыскания оборотного штрафа в размере почти 2 млрд рублей с компании Meta. Такое решение принято в связи с «систематическим неудалением запрещённой информации».