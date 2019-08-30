https://static.news.ru/photo/dd6498e4-cb57-11e9-aef9-fa163e074e61_660.jpg Олег Сенцов Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Украинского режиссёра Олега Сенцова, приговорённого в РФ к длительному сроку заключения за терроризм, нет ни в СИЗО «Бутырка», ни в «Лефортово». Об этом сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Наблюдатели посетили Бутырский изолятор, в том числе проверили спецблок, и не обнаружили там Сенцова. Ранее при посещении СИЗО «Лефортово» администрация этого изолятора им сказала, что его там нет. Таким образом, его местонахождение остаётся неизвестным, — цитирует представителя комиссии ТАСС .

Как писал News.ru, утром 30 августа появилась информация о завершении процесса обмена заключёнными между Россией и Украиной. Однако официальной информации о том, что самолёт с украинскими узниками приземлился в Киеве, так и не появилось.

Как сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская, обмен пленными между Москвой и Киевом, который изначально был запланирован на 30 августа, не состоится. По её словам, окончательной даты пока нет.