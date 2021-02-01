Место проведения заседания по делу Навального изменили

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Заседание по делу арестованного российского оппозиционного политика Алексея Навального во вторник, 2 февраля, пройдёт не в Симоновском суде, как было объявлено ранее. Процесс состоится в самом большом зале Мосгорсуда. Об этом за день до заседания журналистам сообщила пресс-секретарь инстанции Ульяна Солопова.

По её словам, решение перенести процесс в здание Мосгорсуда связано со слишком большим количеством журналистов, которые хотят получить на него аккредитацию.

С учётом числа поступивших в районный суд аккредитаций СМИ, с целью обеспечения принципа гласности и открытости судопроизводства, а также исполнения требований о соблюдении социальной дистанции, принято решение об организации выездного судебного заседания в здании Мосгорсуда, — цитирует Солопову Business FM.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.

В воскресенье, 31 января, в его поддержку по стране прошли несогласованные акции протеста. В результате на митингах силовики задержали более пяти тысяч человек.

Как ранее писал NEWS.ru, замена наказания для Навального, то есть изменение меры пресечения на реальное лишение свободы, является обоснованной. Всё дело в неоднократных нарушениях со стороны арестованного. Об этом сообщили представители Генеральной прокуратуры.