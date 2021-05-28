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«Место на полигонах заканчивается»: в Greenpeace поддержали запрет пластика

13:52, 28 мая 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На российских мусорных полигонах стремительно заканчивается место, а одноразовая пластиковая упаковка составляет половину объёма коммунального мусора, заявила NEWS.ru эксперт проекта «Ноль отходов» Greenpeace Россия Анна Крюкова. Она отметила, что в организации поддерживают инициативу властей России запретить использование цветного пластика, пластиковых трубочек, одноразовой посуды и ватных палочек.

В России место на полигонах стремительно заканчивается — уже через год в 17 регионах на свалках закончится место, а через три — ещё в 15. При этом в 2020 году одноразовая пластиковая упаковка составила половину объёма коммунального мусора, — отметила она.

По её словам, ограничение оборота неперерабатываемого и трудноизвлекаемого одноразового пластика немедицинского назначения — проверенная многими странами мира и действенная мера по сокращению загрязнения природы. Так, с 2021 года перечисленные российскими властями продукты нельзя будет купить на территории Евросоюза.

Каждый год мы производим всё больше отходов. Так что ограничение оборота одноразовых пластиковых товаров внесёт вклад в решение мусорной проблемы в России. Мы приветствуем инициативу правительства, но надеемся, что список расширят, — заключила она.

28 мая заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко заявила, что власти России занимаются разработкой поправок в законодательство, которые запретят использование ватных палочек, пластиковых трубочек и посуды, а также цветного пластика.

Некоторое время назад с предложением о запрете пластиковой посуды, включая контейнеры для готовых блюд, выступила ассоциация «Промышленность за экологию». В организации отметили, что продукция из вспененного полистирола загрязняет окружающую среду. Чтобы переход на более экологичные материалы не отразился на потребителях, авторы инициативы попросили власти предоставить производителям стимулирующие преференции.

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