В рейтинге российских городов, которые одновременно комфортны для проживания и работы и доступны по стоимости жилья, Москва заняла отнюдь не почётное 52-е место. Всего в списке 100 крупных населённых пунктов страны. Лидером оказался Краснодар, в первую пятёрку вошли Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга. NEWS.ru попытался выяснить, так ли это с точки зрения экспертного сообщества. Специалист в сфере недвижимости, доктор экономических наук, профессор Елена Иванкина с выводами исследователей не согласилась, назвав несправедливым размещение российской столицы в середине списка. Но есть и иная точка зрения.

Рейтинг составил Институт территориального планирования «Урбаника». Авторы исследования такую позицию столичного региона объяснили следующим образом: в Москве высокая стоимость жизни относительно средней зарплаты, низкая обеспеченность жильём (одно из последних мест среди городов РФ), невысокие экологические показатели и постоянные автомобильные пробки.

Однако всё это не делает Москву менее заманчивой. Она — центр притяжения, скопления интересов, и, как считает Иванкина, «так было и так будет, никогда не закончится». Эксперт утверждает: по спросу на недвижимость столица занимает первое место в стране. Стоимость одного квадратного метра в городе на сегодняшний день — 200 тысяч рублей, средняя заработная плата — 73 тысячи рублей, средняя медианная зарплата, по данным Росстата, на 20% ниже. Таким образом, подчёркивает эксперт, за годовую зарплату можно купить максимум 3 кв. м. Чтобы приобрести классическую двухкомнатную квартиру размером 54 кв. м, одному человеку нужно работать 17 лет, двоим — примерно 8–9 лет. Это, безусловно, очень дорого. Но тем не менее 52-е место — это несправедливо. Что же касается низкой обеспеченности жильём, то это происходит за счёт того, что в Москве практически нет индивидуального жилого фонда, а рост цифр метража, показывающих количество квадратных метров жилья на душу населения, идёт как раз за счёт индивидуальных домов. Сравнение по обеспеченности жильём в целом очень условное. В рейтинге, например, приведены цифры всё той же обеспеченности квадратными метрами: в Петербурге на человека в среднем приходится больше 26 кв. м, а в Москве — 20 кв. м. Однако Иванкина обратила внимание на количество коммуналок в Северной столице.

Москва систематически освобождалась от коммуналок все последние 20 лет, а Петербург к этой проблеме только недавно приступил, и то лишь усилиями риелторов, а не в рамках государственных программ. Союз риелторов Петербурга очень серьёзно работает над этим вопросом. Елена Иванкина заведующий кафедрой управления недвижимостью и ЖКХ Факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента (ИОМ) заведующий кафедрой управления недвижимостью и ЖКХ Факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента (ИОМ)

Санкт-Петербург любят все иностранцы, считает эксперт, поскольку по своей сути — это классический европейский город. Он спокойнее, чем Москва, намного меньше, чем столица, и «очень хорош: прекрасные театры, прекрасные музеи, значительно более дешёвые билеты на концерты». Однако разрыв в списке «Урбаники» неадекватен: Санкт-Петербург — в первой пятёрке, а Москва — в шестом десятке.

Я не согласна с рейтингом. Москва — роскошный красивый европейский город со своими сложностями. Есть сложности с пробками, есть сложности с дорогами, транспортом, мало рынков в шаговой доступности. Проблем много, но город прекрасный, очень много скверов, парков, музеев, много праздников и разного рода бесплатных мероприятий для населения, — говорит Иванкина. — При анализе комфортности жилья очень важна доступность всех услуг, как торговых, медицинских, так и близость к транспорту. Медицина в Москве на высоте, а что касается транспорта, то достаточно посмотреть на то, какими темпами идёт строительство метро. У нас практически удвоилось количество станций метрополитена. Схема метрополитена правильно построена, с хордами. В Москве в целом очень многое делается для комфортного проживания людей.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Ирина Ирбитская, директор Центра градостроительных компетенций РАНХиГС, напротив, убеждена, что Москве не слишком почётное место в рейтинге досталось совершенно справедливо. Жизнь в этом городе — дорогая, и то качество жизни, которое может предоставить столица, большинству горожан недоступно, считает эксперт. Есть несоответствие финансовых возможностей московских домохозяйств и стоимости квартир, еды, транспорта. Лишь небольшая часть москвичей может пользоваться теми благами, которые предоставляет Москва.

Рейтинг рассказывает о доступности определённого качества жизни россиянам. Москва оказалась на 52-м месте совершенно справедливо. Это хороший индикатор социальной политики государства относительно городов и, в частности, наличия или отсутствия на национальном уровне городских политик. У нас в государстве городских политик нет, хотя их нужно делать. В отношении городов есть единственная политика — это градостроительная политика, и отвечает за неё Министерство строительства и ЖКХ. Если посмотреть на Москву, то здесь деятельность Минстроя производит вполне позитивное впечатление. Остальной корпус городских политик, который присущ развитым странам, отсутствует, он не реализуется ни в столице, ни в других городах. Ирина Ирбитская директор Центра градостроительных компетенций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС директор Центра градостроительных компетенций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС

Саму работу «Урбаники» Ирбитская считает «очень хорошим и здравым рейтингом». У нас было много оценок городов по ценам на жильё, по каким-то ещё критериям, а вот по доступности качества жизни — это «один из первых важных рейтингов, идентифицирующий уровень государства относительно городского развития в целом», считает эксперт.