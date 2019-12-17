https://static.news.ru/photo/ff0083b6-215e-11ea-acaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Москвичи смогут заняться моржеванием в четырёх столичных парках. Специальные места для зимнего плавания обустроили в Воронцовском парке, парках «Кузьминки», «Северное Тушино» и «Фили». Здесь можно заниматься как самостоятельно, так и под руководством тренера.

Здесь есть удобные спуски в воду. Когда на водоёмах образуется лёд, сотрудники парков будут вырубать проруби. Заниматься в любительских клубах зимним купанием и закаливанием под руководством тренера или самостоятельно могут все желающие в возрасте от 18 лет, — сообщается на официальном портале мэра столицы.

Моржевание начинается с небольшой разминки, которая позволяет разогреть суставы и мышцы. Затем желающие окунаются в воду. Занятия зимним плаванием являются одним из самых эффективных способов закаливания и повышают иммунитет, передаёт АГН «Москва».

Как ранее писал NEWS.ru, почти 40 снежных горок и тюбинговых трасс откроют в столичных парках. Покататься на санках и ледянках можно будет в саду имени Баумана, «Сокольниках», Измайловском, Таганском, Лианозовском парках, музеях-заповедниках «Коломенское», «Царицыно» и ещё в 21 зоне отдыха.