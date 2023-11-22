«Месть от бессилия»: Киселев об ударе ВСУ по российским журналистам Киселев назвал местью от бессилия обстрел ВСУ российских журналистов в Запорожье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Киселев

Удар ВСУ по группе российских журналистов в Запорожской области является местью от бессилия, заявил РИА Новости гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Так он прокомментировал сообщение Минобороны РФ об атаке и ранении одного из представителей СМИ.

Это месть журналистам от бессилия. Как можно иначе понимать прицельный огонь по журналистам? — сказал Киселев.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ с помощью беспилотников атаковали группу представителей отечественных СМИ, которая готовила материал об обстрелах населенных пунктов в Запорожской области. В результате осколочное ранение получил корреспондент «России 24» Борис Максудов. В ведомстве добавили, что журналист госпитализирован, ему оказана вся необходимая медпомощь и угрозы для его жизни нет.

В начале ноября оператор телеканала «Звезда» был ранен осколком в результате обстрела украинскими войсками Буденновского района Донецка. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в общей сложности пострадали 12 человек, в том числе трое журналистов и двое сотрудников МЧС, а также два человека погибли.