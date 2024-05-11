Месть Киева за Харьков, погибшие белгородцы: как ВСУ атакуют РФ 11 мая

Фото: МО РФ

Пресс-служба Минобороны РФ сообщила в ночь на 11 мая об отражении массовой атаки ВСУ. По информации ведомства, российская ПВО сбила над Белгородской областью десятки украинских снарядов. Кроме того, губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о ракетной опасности над регионом. Подробности «мести» Киева за подтвержденное в США наступление ВС РФ под Харьковом — в материале NEWS.ru.

Белгородская область отразила одну из самых массовых атак ВСУ

Украинские вооруженные силы открыли огонь по Белгородской, Курской и Волгоградской областям в ночь на 11 мая, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Противник использовал реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire и беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Средства ПВО сбили 21 снаряд и девять БПЛА над Белгородской и еще семь БПЛА над Курской и Волгоградской областями.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены 21 реактивный снаряд и девять БПЛА над территорией Белгородской области, семь БПЛА перехвачены и уничтожены над территориями Курской и Волгоградской областей», — заявили в ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков озвучил последствия обстрела со стороны украинской армии. По его словам, на территории региона повреждена линия электроснабжения. Без света остались жители сел Гора-Подол, Козинка, Глотово, Заречье и Безымено. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Сколько белгородцев погибло в результате атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины атаковали село Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, ВСУ сбросили взрывные устройства с квадрокоптера, в результате погиб мужчина. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Село Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью квадрокоптера. На стоящий у обочины грузовой автомобиль было сброшено два взрывных устройства. В результате взрывов один мужчина погиб на месте от полученных ран, второй пострадавший с осколочными ранениями нижних конечностей доставлен бригадой скорой в Грайворонскую ЦРБ», — уточнил глава региона.

Фото: МО Украины

Старовойт сообщил о гибели курянина из-за атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины с помощью дрона сбросили взрывное устройство в городе Судже, сообщил в Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, в результате атаки погиб один человек. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Украинский дрон сбросил взрывное устройство в Судже. Был ранен местный житель. Его оперативно доставили в районную больницу, где оказали первую медицинскую помощь. Однако мужчина скончался: полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего», — сказал глава региона.

Власти Новороссийска обратились к местным жителям из-за громких звуков

В Новороссийске днем 11 мая пройдут военные учения со стрельбами, жителей города и области призвали соблюдать спокойствие и следить за официальными сообщениями в СМИ, говорится в Telegram-канале городской администрации. Уточняется, что тренировки пройдут в акватории морского порта. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«В период с 11:00 мск до 13:00 мск 11 мая запланировано проведение учебных стрельб в акватории морского порта Новороссийск», — указано в заявлении.

До этого в Минобороны сообщили о ежедневных тренировках морских пехотинцев Северного флота в полном обмундировании, направленных на отработку действий при высадке десанта в условиях необорудованного берега. Уточняется, что военные готовятся к форсированию Днепра в ночное время суток. Подчеркивается, что учения проводятся в условиях, максимально приближенных к реальности, а также при выполнении огневой поддержи товарищей по оружию.

Фото: Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ/РИА Новости

Число погибших после удара ВСУ кассетным снарядом в Ровеньках возросло

Число жертв обстрела ВСУ кассетными бомбами в Ровеньках в ЛНР выросло до четырех, сообщила в Telegram-канале министр здравоохранения республики Наталия Пащенко. По ее данным, количество пострадавших достигает 11 человек. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Ночью умер еще один пострадавший в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках. Таким образом, количество погибших возросло до четырех человек. 11 человек пострадали, из них в крайне тяжелом состоянии двое», — уточнила Пащенко.

Вечером 10 мая глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об ударе со стороны ВСУ по нефтебазе в Ровеньках. Изначально сообщалось, что скончались трое сотрудников предприятия, раненых отправили в местные госпитали. В населенный пункт экстренно направили бригаду санавиации в составе хирурга, анестезиолога, травматолога и комбустиолога.

После этого Следственный комитет России сообщил, что займется расследованием обстрела. По данным ведомства, в числе раненых значится один несовершеннолетний. Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка, уточнили в СКР.

После атаки ВСУ в Ровеньках ликвидировали почти 20 очагов возгораний, возникших из-за удара по нефтебазе. В МЧС уточнили, что в операции было задействовано 85 пожарных.

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