«Мерзкая ложь» и удары по Белгородской области: как ВСУ атакуют РФ 6 ноября Гладков сообщил о попытке ВСУ атаковать беспилотниками Белгородскую область

Фото: МО Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о попытке ВСУ атаковать регион с помощью беспилотников. По его словам, украинские военные также обстреливали территорию субъекта из минометов. Подробности о новых атаках ВСУ — в материале NEWS.ru.

Что ВСУ пытались атаковать в Белгородской области

Гладков рассказал в Telegram-канале, что ВСУ в Волоконовском районе Белгородской области из миномета обстреляли окраину хутора Старый — зафиксировано четыре прилета снарядов, пострадавших и разрушений нет. Минобороны РФ публикации главы региона не комментировало.

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«В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый — зафиксировано четыре прилета. Пострадавших и разрушений нет. В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущен один минометный снаряд. Обошлось без последствий», — добавил Гладков.

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По его словам, в Шебекинском городском округе в селе Ржевка с БПЛА сброшено два взрывных устройства на производственный цех одного из промышленных предприятий, в результате чего повреждения получила кровля здания и были выбиты окна.

«[В селе Ржевка] пострадавших нет. По селу Новая Таволжанка выпущено девять минометных снарядов, по хутору Мухин — два минометных снаряда. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений», — подытожил Гладков.

В Крыму рассказали о «мерзкой лжи» Киева

Советник главы Крыма Олег Крючков опроверг в своем Telegram-канале сообщения о взломе трансляции телеканала «Крым 24». По его словам, подобные публикации являются «мерзкой ложью и фальшивкой». Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«Появились фейковые украинские вбросы про якобы взлом трансляции телеканала „Крым 24“. Это очередная мерзкая ложь и фальшивка состряпанная в недрах ЦИПСО. Соотношение логотипа к экрану, его размер носят определенный храктер и размер. Они полностью нарушены. А главное, на фальшивке в логотипе отсутствуют буквы HD, которые буквально неделю назад были добавлены к логотипу», — отметил Крючков.

Он также призвал доверять только официальным источникам информации.

Пушилин рассказал о раненом ребенке в результате обстрела ВСУ

Информация о гибели ребенка в результате обстрелов со стороны ВСУ в Докучаевске не соответствует действительности, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. По его данным, погибли двое взрослых, десятилетняя девочка получила легкие ранения. Минобороны РФ данное заявление не комментировало.

Фото: МО Украины

«Сегодня в Telegram-каналах, а затем и в СМИ появилась информация о гибели ребенка в результате вражеского обстрела со стороны ВФУ (Вооруженных формирований Украины. — NEWS.ru) по Докучаевску. Эта информация не соответствует действительности: на улице Островского в этом населенном пункте была ранена девочка 2013 года рождения (10 лет, легкие ранения)», — написал Пушилин.

Он добавил, что в результате обстрела погибли два человека — муж и жена. Кроме того, в Перовском районе Донецка в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата был ранен мужчина.

Пушилин указал, что в результате обстрелов в Докучаевске и Никитовском районе Горловки оказались повреждены 14 жилых строений. Согласно утверждению главы ДНР, по населенным пунктам было выпущено 88 боеприпасов, применялась реактивная и ствольная артиллерия, а также ударные беспилотники.

ВСУ обстреляли ДНР 39 раз за последние сутки

Telegram-канал «ДНР в СЦКК» сообщил, что за минувшие сутки ВСУ 39 раз обстреляли территорию республики. Ресурс также заявил о гибели двух гражданских лиц в Докучаевске. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«За истекшие сутки представительство сообщало о 39 фактах ведения огня со стороны ВФУ. Поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Докучаевске. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц, в том числе ребенок 2010 года рождения в Докучаевске и Петровском районе Донецка», — говорится в публикации.

В СЦКК также заявили о повреждении 27 жилых домостроений в Докучаевске и Никитовском районе Горловки, а также двух объектов гражданской инфраструктуры. В Telegram-канале говорится, что под огнем ВСУ оказались районы трех населенных пунктов ДНР: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Докучаевск.

«На Донецком направлении противник совершил 14 обстрелов из артиллерии 155 мм, ударного БпЛА. На Горловском — 24 обстрела из артиллерии 155 и 152 мм. На Докучаевском — один обстрел из РСЗО. Выпущено 128 единиц различных боеприпасов», — говорится в сообщении.

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