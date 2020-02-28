https://static.news.ru/photo/48d7d4ea-5a43-11ea-8201-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин​/АГН «Москва»

Представители Москвы во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уверены, что меры против распространения коронавируса нового типа необходимо сохранить в течение нескольких месяцев. По их словам, в стране могут возникнуть повторные вспышки, а некоторые ограничения позволят Кремлю выиграть время и сформировать стратегию борьбы с инфекцией.

Такое мнения высказали замдиректора по инновационной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семёнов и глава международного отдела, врач центра инфекционных болезней «Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Наталия Пшеничная, пишет «Интерфакс».

Специалисты считают необходимым внимательно следить за состоянием пожилых людей и граждан с иммуносупрессией. Готовить палаты с изолированной маршрутизацией в многопрофильных больницах или инфекционных лечебных учреждениях для карантина болеющих в лёгкой форме.

К 28 февраля коронавирус поразил более 83,7 тысячи человек, более 2,8 тысячи погибли, выздоровели свыше 36,5 тысячи заболевших. Основной очаг заражения — китайский город Ухань.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский вирусолог, профессор факультета естественных наук НГУ Сергей Нетёсов предрёк неистребимость коронавируса. Он заявил, что окончательно победить коронавирус не удастся. Заболевание станет сезонным и будет ежегодно «накрывать» население. Доктор биологических наук отметил, что коснётся эпидемическая волна людей восприимчивых, например, с хроническими заболеваниями, ослабленным иммунитетом.