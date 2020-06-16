Ростуризм: меры против коронавируса останутся в отелях надолго

https://static.news.ru/photo/a818238a-b072-11ea-bc07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Меры по профилактике коронавируса в российских отелях следует оставить на длительное время. Такое мнение высказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Вместе с тем, отметила она, требования по проведению дезинфекции, которые недёшево обходятся гостиничному бизнесу, нужно постепенно смягчать.

Эти все меры предосторожности, думаю, достаточно долгое время будут сохраняться в гостиницах, потому что жизнь, безопасность людей для нас на первом месте. <...> Другое дело, что рециркуляторы воздуха достаточно дорогие. Вот какие-то такие вещи, которые обходятся бизнесу дорого, должны со временем уходить, — цитирует Догузову ТАСС.

Ранее она заявляла, что полноценный туристический сезон в России может начаться уже с 1 июля. Глава Ростуризма также выражала надежду, что регионы начнут постепенно снимать ограничительные меры, препятствующие поездками между регионами.

Ограничения на перемещения внутри страны были введены из-за пандемии коронавируса в марте. Тогда же закрылись и границы с другими государствами. Всех прибывших в тот или иной регион, особенно с неблагополучных с эпидемической точки зрения территорий, стали помещать в специальные обсерваторы на двухнедельный карантин. Российские курорты были вынуждены отложить начало сезона.

Тем не менее санатории Краснодарского края, у которых есть лечебная база, начали принимать первых гостей с 6 июня. С середины июня приехавших к родственникам людей перестали отправлять в обсерваторы, а с 21 июня эту норму распространят на всех приезжих. Сейчас на территории региона уже работают большинство организаций, в том числе курортных.

Одним из первых для путешественников открылся и Крым. С 15 июня здесь также отменили обсервацию для приезжающих, на полуострове также практически полностью сняли режим самоизоляции.

Вместе с тем, как сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, санатории имеют право принимать постояльцев только в том случае, если у тех имеются три документа, которые рекомендованы Роспотребнадзором. Это курортная карта с выпиской из истории болезни и направлением врача, справка об отсутствии коронавируса, которую надо получить за 72 часа до выезда к месту отдыха и информацию о санэпидокружении.

Как писал NEWS.ru, зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко сообщил, что с 1 июля в Росиси стартуют межрегиональные туристические поездки. На совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным он озвучил ряд мер для запуска туристического сезона и поддержки отрасли. По его словам, в первую очередь необходимо поддержать семейный туризм, разработать тарифы для детей. Также важно повысить доступность санаторно-курортного лечения. Помимо прочего, важным направлением является экотуризм.

В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин заверил, что Россия готова постепенно открывать туристический сезон. Глава кабмина назвал отрасль не только одной из самых пострадавших от пандемии коронавируса, но и самой перспективной. По его словам, потенциал в нынешних условиях крайне высок.