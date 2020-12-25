Меры профилактики COVID-19 снизили число кишечных инфекций в РФ

https://static.news.ru/photo/394cf544-4676-11eb-83ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Меры профилактики коронавируса привели к тому, что россияне стали реже страдать другими инфекционными заболеваниями, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Так, втрое снизилось число случаев заболевания корью, дифтерией, коклюшем, острыми респираторными инфекциями, сказала Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, тщательное мытьё рук, которое является одной из важнейших мер профилактики коронавируса, повлияло на статистику по острым кишечным инфекциям, включая сальмонеллёз и дизентерию. Их регистрируется в два раза меньше, чем до пандемии.

Также России в этом году удалось сохранить статус страны, свободной от полиомиелита и краснухи.

Как писал NEWS.ru, Министерство здравоохранения в ближайшее время выпустит новую, десятую версию рекомендаций по диагностике и лечению коронавируса.