Меры профилактики COVID-19 снизили число кишечных инфекций в РФ

Меры профилактики коронавируса привели к тому, что россияне стали реже страдать другими инфекционными заболеваниями, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Так, втрое снизилось число случаев заболевания корью, дифтерией, коклюшем, острыми респираторными инфекциями,
Кроме того, тщательное мытьё рук, которое является одной из важнейших мер профилактики коронавируса, повлияло на статистику по острым кишечным инфекциям, включая сальмонеллёз и дизентерию. Их регистрируется в два раза меньше, чем до пандемии.
Также России в этом году удалось сохранить статус страны, свободной от полиомиелита и краснухи.
Как писал NEWS.ru, Министерство здравоохранения в ближайшее время выпустит новую, десятую версию рекомендаций по диагностике и лечению коронавируса.