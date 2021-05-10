Меры получения выплат и льгот упростили в России

https://static.news.ru/photo/17d753d0-b21b-11eb-8275-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

11 мая 2021 года в России вступили в силу новые правила получения социальной поддержки. Теперь льготы и выплаты будут назначаться автоматически при использовании регионами Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).

Как пишет «Парламентская газета», выплаты будут осуществляться без заявления граждан и при обращении нуждающихся. О том, нужна ли человеку какая-то помощь, чиновники могут узнать через систему уже с января этого года.

К примеру, автоматически учитывается возраст достижения ребёнком трёх лет, и семье начисляется пособие, а уведомление об этом появляется в личном кабинете получателя на «Госуслугах».

Если раньше госорганизациям нужно было вручную собирать все данные и документы о семье, то теперь этого не требуется.

У тех регионов, которые имеют собственные высокоразвитые технологические информационные системы, а также средства бюджетов на их поддержание и развитие, сохранится возможность использования этих самых систем и в дальнейшем, — отметил во время рассмотрения проекта закона в Госдуме замглавы Минтруда Алексей Скляр.

Ранее NEWS.ru писал, что штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте могут увеличить. Сейчас он составляет 100 рублей во всех регионах РФ. В профильном комитете ГД считают, что новая норма приведёт к злоупотреблениям. «Понятно, что эти штрафы будут источником для наполнения региональных бюджетов, а сами власти будут заинтересованы в том, чтобы наказывать граждан как можно серьёзнее», — считает зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.