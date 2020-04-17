Меры безопасности около храмов в Московском регионе на Пасху будут усилены

Столичные и подмосковные полицейские усилят меры безопасности около храмов на Пасху. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Полицейские Москвы и Московской области в период проведения пасхальных мероприятий усилят меры безопасности у храмов, —
цитируетсообщение ТАСС.
Отмечается, что на граждан, остановленных возле церквей и храмов, могут быть составлены протоколы за нарушение режима самоизоляции. Они могут быть оштрафованы на четыре тысячи рублей.
Службы в московских и подмосковных храмах Русской православной церкви с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан. Таковы требования санитарных властей столицы.
NEWS.ru писал, что Русская православная церковь (РПЦ) призвала верующих воздержаться от посещения храмов на Пасху, а куличи освящать самостоятельно.
Добавьте наши новости в избранные источники