Меры безопасности около храмов в Московском регионе на Пасху будут усилены

https://static.news.ru/photo/9f7d0c3c-80c4-11ea-82ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Столичные и подмосковные полицейские усилят меры безопасности около храмов на Пасху. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Полицейские Москвы и Московской области в период проведения пасхальных мероприятий усилят меры безопасности у храмов, — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что на граждан, остановленных возле церквей и храмов, могут быть составлены протоколы за нарушение режима самоизоляции. Они могут быть оштрафованы на четыре тысячи рублей.

Службы в московских и подмосковных храмах Русской православной церкви с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан. Таковы требования санитарных властей столицы.

NEWS.ru писал, что Русская православная церковь (РПЦ) призвала верующих воздержаться от посещения храмов на Пасху, а куличи освящать самостоятельно.