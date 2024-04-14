Мертвые нерпы заполонили побережье Финского залива В Петербурге стало чаще выбрасывать погибших зимой нерп на берег Финского залива

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Жители Санкт-Петербурга стали чаще замечать мертвых нерп на берегах Финского залива. Основательница Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская заявила, что подобное наблюдается каждый год. По ее словам, которые приводит 78.ru, погибших за зиму животных выбрасывает на сушу из-за таяния льдов и сильного шторма.

Конечно, это совпадает с районами постановки сетей. Каждый год мы просим обратить на это внимание, но, к сожалению, внимание так никто и не обращает, вскрытия животных не производятся, причины гибели не устанавливаются, — сказала Андриевская.

В декабре прошлого года в Дагестане на берег Каспийского моря выбросило как минимум 10 мертвых нерп. Туши животных обнаружил местный житель во время пробежки. По его словам, он находил тюленей на протяжении полутора километров. Мужчина предположил, что после гибели нерпы могли долгое время находиться в воде. Руководитель Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов пояснил, что с этим связана сезонная миграция тюленей с юга на север и естественный отбор.

Спустя несколько месяцев на побережье Каспия обнаружили еще 62 мертвых тюленя. Сотрудники управления рыбной инспекции наткнулись на туши в Тупкараганском районе во время мониторинга прибрежных территорий. Экологи взяли пробы воды.