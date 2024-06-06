Мертвую россиянку нашли в турецком отеле Antalya Hakkında: тело российской туристки нашли в одном из отелей Аланьи

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Тело российской туристки нашли в одном из отелей Аланьи, сообщило издание Antalya Hakkında. По его данным, на место вызвали скорую и правоохранителей, однако спасти путешественницу не удалось.

Как стало известно изданию, 39-летняя Александра Т. была обнаружена в номере гостиницы, расположенной в районе Кыргыджак. Тело женщины отправили в морг Института судебной медицины Антальи, где установят причину смерти. Полицейские начали расследование по факту случившегося.

Похожий случай произошел в начале мая. Турист из России скончался на турецком курорте Аланья. Мужчину госпитализировали в больницу из гостиницы, однако, несмотря на усилия врачей, он скончался. 62-летнего россиянина зовут Валдас Л. В Аланью он приехал с семьей. При этом тело мужчины было отправлено на медицинскую экспертизу в Анталью.

В начале апреля на этом же курорте произошел аналогичный случай. 40-летний россиянин был обнаружен мертвым в номере отеля. Причины смерти не раскрывались, но известно, что гражданин долгое время не выходил из номера. Это вызвало подозрения у персонала, так что сотрудники гостиницы открыли номер своим ключом и, увидев неподвижное тело туриста, вызвали полицию.