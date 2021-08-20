Меркель призвала освободить Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с российским президентом Владимиром Путиным заявила, что российским властям следует освободить оппозиционера Алексея Навального.

Меркель назвала ситуацию вокруг российского оппозиционера очень угнетающей. Она отметила, что приговор политику вынесли на основании решения суда, которое Европейский суд по правам человека признал непроизвольным и несоразмерным.

Для нас это неприемлемо, и я это выразила и потребовала освобождения Алексея Навального и подчеркнула, что мы будем дальше следить за этим делом, — добавила она.

Оппозиционер был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии.