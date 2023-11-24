Меркачева рассказала о колонии, где педофилам плохо Правозащитница Меркачева: в колонии «Вологодский пятак» легко дышится

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ева Меркачева

В колонии для пожизненно заключенных «Вологодский пятак» легко дышится, поскольку она была создана на месте монастыря, заявила NEWS.ru правозащитница, член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева, рассказывая о своих впечатлениях от посещения учреждения. По ее словам, от святости места плохо только педофилам, на которых оно действует как на бесов.

И когда оказываешься в колонии «Вологодский пятак», чувствуешь, что там все по-другому, все легче. И удивительно, что туда отправляют заключенных, которые совершили не самые страшные преступления. Очень много осужденных, которые совершили убийства по пьяни или попали в какую-то жуткую ситуацию, в которой случилось то, что случилось. Все святое, что есть в этом месте, действовало на педофилов, как будто их как бесов осиновым колом пугают, и им там плохо, — сообщила она.

Меркачева добавила, что спрашивала у многих археологов и архитекторов, почему монастыри становились тюрьмами. Они объясняют это тем, что монастырь изначально строился по типу крепости и это подходит, чтобы там содержать заключенных.

Ранее Меркачева заявила, что пребывание художницы Александры Скочиленко в колонии смертельно опасно для нее. Правозащитница напомнила, что у осужденной на семь лет по статье о военных фейках девушки имеются серьезные проблемы со здоровьем, а приговор в ее отношении является «чудовищным».