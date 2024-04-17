Меркачева раскрыла число женщин в московском СИЗО Меркачева: в московском СИЗО для женщин находится тысяча человек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве только один следственный изолятор для женщин — СИЗО №6 «Печатники», в настоящее время в нем находится порядка одной тысячи женщин, заявила на подкасте NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте России правозащитник Ева Меркачева. Она напомнила о временах, когда в одном СИЗО находились более двух тысяч женщин. По ее словам, они пребывали в ужасных условиях, когда приходилось даже спать на полу или под лавками.

Каждый раз количество меняется, но там (в СИЗО Москвы. — NEWS.ru) находится 1000 человек. Были периоды, когда доходило число женщин в изоляторе до 2000 и даже до 2500 женщин. И тогда это было ужасно, — сказала Меркачева.

Правозащитник отметила, что в России треть женщин, которые находятся в изоляторе, являются не опасными преступницами — это, например, бухгалтеры, кассиры, юристы или блогеры. Собеседница подчеркнула, что суды приняли важное решение заключить женщин под стражу только в крайнем случае. Однако, по словам Меркачевой, это не помогло, поскольку следствие настаивает на том, что женщина может скрыться, надавить на свидетелей или спрятать улики.

Ранее стало известно, что блогер Елена Блиновская, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег, большую часть времени в СИЗО изучает законодательство по теме специальной военной операции. Как пишет Telegram-канал SHOT, Блиновская носит спортивный костюм и в отличие от сокамерниц отказывается от использования косметики.