Меркачева назвала рецепт прекращения пыток в колониях Меркачева: виновных в пытках нужно сажать вплоть до пожизненного срока

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пытки в колониях должны расследоваться исключительно центральным аппаратом Следственного комитета, заявила NEWS.ru правозащитница, член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. Она добавила, что виновных нужно сажать вплоть до пожизненного срока, а людей, которые пожаловались на пытки, должны вывозить даже не из колонии, а из региона.

Все факты пыток должны расследоваться исключительно центральным аппаратом Следственного комитета. На уровне регионов это не расследуется никак, это только покрывается. На мой взгляд, те, кто пытают, совершают государственное преступление, потому что теряется доверие к государству в их лице. Ведь он был в погонах, при должности, и если он берет швабру и при должности что-то делает с заключенным, он позорит честь государства. Поэтому наказание для него должно быть максимальным, на мой взгляд, вплоть до пожизненного срока, — заявила Меркачева.

Ранее сообщалось, что житель Нижнего Новгорода получит компенсацию в 200 тысяч рублей за пытки в отделе полиции 12 лет назад. Юристы пострадавшего требовали возмещения ущерба в размере 1 млн рублей, в связи с этим они намерены подать апелляцию на решение суда.

В Оренбурге тем временем трое местных жителей получили письменные извинения от областного УМВД спустя 13 лет после избиения полицейскими. Суд признал сотрудников виновными еще в 2022 году, но юристы требовали извинений, поэтому рассмотрение дела затянулось.