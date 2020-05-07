Власти Москвы уточнили суммы штрафов за нарушение масочного режима

Начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков уточнил размер штрафов за появление в транспорте и общественных местах без медицинской маски. Мэрия объявила, что с 12 мая москвичей ждёт масочный режим.
Данчиков отметил, что отдельным указом мэр Сергей Собянин уточнит места и критерии соблюдения масочного режима. За появление без маски в этих зонах будут штрафовать на четыре тысячи рублей, нарушение масочного режима в общественном транспорте обойдётся в пять тысяч.
Мэр озвучил, что необходимо ношение масок в общественном транспорте, если едет в метро без маски, то будет штраф, — цитирует Данчикова «Интерфакс».
По информации Роспотребнадзора, число заражённых коронавирусом в Москве выросло на 6,7 тысячи за минувшие сутки, достигнув 92,6 тысячи человек. Всего в России — около 177 тысячи заболевших COVID-19.
Как писал NEWS.ru, 7 мая Собянин анонсировал введение более жёстких ограничений в транспорте — обязательного ношения масок и перчаток.
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