Мэрия: сезон гриппа придёт в Москву в начале ноября

https://static.news.ru/photo/eeea4a1a-f373-11ea-a739-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сезонный период заболевания гриппом начнётся в Москве в конце октября — начале ноября. Такой прогноз делают столичные власти.

По словам заместителя мэра города по вопросам социального развития Анастасии Раковой, мэрия надеется на сознательность москвичей. Она выразила надежду, что жители столицы «массово привьются» от гриппа, чтобы снизить распространение инфекции.

Сейчас нет сезонного гриппа, он пойдёт ближе к концу октября, началу ноября, — сказала Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

По словам заммэра, на сегодняшний день в столице от гриппа уже привились порядка 400 тыс. человек.

Я надеюсь, что мы выйдем на большие цифры или на те, что были в прошлом году, — подытожила она.

Ранее NEWS.ru писал о том, что заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице отменят обязательный карантин для больных острыми респираторными вирусными инфекциями.