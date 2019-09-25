https://static.news.ru/photo/8a0c9548-dfe3-11e9-9f84-fa163e074e61_660.jpg Мария Лиман Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Россиянка Мария Лиман, получившая известность как звезда Playboy и «самая красивая болельщица ЧМ-2018», получила предложение возглавить пресс-службу мэрии Ростова-на-Дону. По словам модели, она готова «работать на благо Ростова», но уехала учиться в Британию.

Стать сотрудником мэрии Лиман согласна, если работу удастся совместить с учёбой. Об этом она написала в Instagram .

Только есть одно маленькое «но». Этим летом я переехала жить в Англию. Если это не будет совместимо с моим обучением в Лондоне, тогда мне придётся сделать выбор между Ростовом и Лондоном, — говорится в её сообщении.

В открытых источниках нет упоминаний о том, имеет ли Лиман какое-либо отношение к журналистике или PR.

Ранее News.ru сообщал, что в американском Стоктоне (штат Калифорния) ФБР арестовало модель Playboy Келси Тёрнер. Поводом послужило обнаружение в Лас-Вегасе (штат Невада) автомобиля, в багажнике которого находилось тело 71-летнего психиатра Томаса Берчарда. ФБР подозревает 25-летнюю модель в его убийстве. При этом мотив её поступка не называется.