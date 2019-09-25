Мария Лиман Мария Лиман Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Россиянка Мария Лиман, получившая известность как звезда Playboy и «самая красивая болельщица ЧМ-2018», получила предложение возглавить пресс-службу мэрии Ростова-на-Дону. По словам модели, она готова «работать на благо Ростова», но уехала учиться в Британию.

Стать сотрудником мэрии Лиман согласна, если работу удастся совместить с учёбой. Об этом она написала в Instagram.

Только есть одно маленькое «но». Этим летом я переехала жить в Англию. Если это не будет совместимо с моим обучением в Лондоне, тогда мне придётся сделать выбор между Ростовом и Лондоном, — говорится в её сообщении.

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Не так давно, Я получила приглашение от ЛДПР возглавить пресс-службу мэра Ростова-на-дону, Я все же решила принять приглашение Я с удовольствием готова работать во благо Ростова Только есть одно маленькое «но» Этим летом Я переехала жить в Англию Если это не будет совместимо с моим обучением в Лондоне, тогда мне придётся сделать выбор между Ростовом и Лондоном @varda_tm #лдпр #ростов #россия #russia #лондон #политика

Публикация от @ liman_maria

В открытых источниках нет упоминаний о том, имеет ли Лиман какое-либо отношение к журналистике или PR.

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