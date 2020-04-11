Мэрия обязала таксистов проверять цифровые пропуска пассажиров в Москве

https://static.news.ru/photo/378c470c-7c26-11ea-afdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водители такси будут проверять наличие у пассажиров цифровых пропусков перед поездкой. Таксистам предоставят доступ к специальному приложению и выдадут рабочие пропуска.

С 15 апреля водитель такси не повезёт пассажира, если у него нет цифрового кода для передвижения по Москве, — передаёт РИА Новости со ссылкой на руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

Как писал NEWS.ru, выдача цифровых пропусков начнётся с понедельника, 13 апреля, а со среды они станут обязательными для пользования общественным транспортом и поездок на личном автомобиле в Москве и области. Сотрудники правоохранительных и санитарных служб получат право проверять наличие разрешений у горожан.

Мэр Сергей Собянин анонсировал введение пропускной системы 10 апреля, когда заявил об усугублении ситуации с распространением коронавируса в столице.