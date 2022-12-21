Мэрия Москвы раскрыла очередность уборки улиц после последнего снегопада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Улицы Москвы поделены на девять категорий, в соответствии с которыми городские службы определяют, в каком порядке следует убирать дороги после снегопада. Об этом NEWS.ru рассказали в столичном департаменте ЖКХ. Наибольший приоритет имеют улицы с самой большой транспортной загрузкой в центре города.

В Москве насчитывается более 3500 улиц, первыми убирают самые оживленные и значимые для города. Для удобства их поделили на категории, они определены в зависимости от транспортной загрузки, в приоритете — центр столицы, — сообщили в департаменте.

Ко второй категории отнесены улицы, по которым проезжает до двух тысяч автомобилей в час. Затем убирают улицы и проезды местного значения, которые не выходят за пределы своего района.

Очистка дворов начинается, когда на тротуарах образуется до двух сантиметров снежного покрова. Во время сильных снегопадов в первую очередь очищаются тротуары и площадки возле подъездов, — добавили в мэрии.

19 декабря сугробы в Москве повторили рекорд 81-летней давности: высота снежного покрова в разных районах столицы достигла 34–39 см. В последний раз москвичи могли наблюдать такую высоту сугробов 19 декабря 1941 года. 20 декабря из-за снега город встал в 10-балльные пробки.