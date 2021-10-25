Мэрия Москвы прокомментировала возможность дефицита товаров в нерабочие дни

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк прокомментировал возможность дефицита товаров в Москве в связи с нерабочими днями. По его словам, никакой нехватки товаров не ожидается, пишет РИА Новости.

Московские торговые точки готовы удовлетворить существующий спрос, — сказал Немерюк.

Президент Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно. По его словам, главная задача на данный момент — «сбить пик новой волны эпидемии». В то же время главы регионов вправе принимать самостоятельные решения по введению нерабочих дней — вводить их раньше и отменять позднее, подчеркнул российский лидер. В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября.

Ранее сообщалось, что примерно треть работающих россиян не будут отдыхать в нерабочие дни, которые ввёл своим указом президент РФ Владимир Путин. В их число войдут сотрудники розничных магазинов и промпредприятий непрерывного цикла, медицинские работники и транспортники.