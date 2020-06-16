Мэрия Москвы предложила сместить начало рабочего дня на 6:00 или 12:00

https://static.news.ru/photo/3414e97c-afdd-11ea-9277-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель мэра Максим Ликсутов предложил московским предприятиям и организациям ввести разное время начала рабочего дня для сотрудников, чтобы снизить нагрузку на транспортную систему в час пик.

По словам чиновника, компаниям нужно начинать рабочий день «в широком временном интервале, как на многих предприятиях Германии и Канады». Первые сотрудники могли бы работать с 6:00, а другие — выходить до 12:00.

Нагрузка на транспортную инфраструктуру заметно снизится, возможности социального дистанцирования на городском транспорте существенно увеличатся, — цитирует Ликсутова ТАСС.

Заммэра добавил, что в сентябре в Москве запустят пилотный проект по снижению стоимости проезда метро в часы вне утреннего часа пик. Льготу опробуют на одной из веток метро и, если пассажиропоток распределится, опыт распространят на другие ветки.

Как писал NEWS.ru, московские власти спрогнозировали сильные пробки после отмены режима изоляции. Ликсутов предложил вложиться в то, чтобы больше москвичей пересели на велосипеды, самокаты, начали передвигаться по городу пешком.

Электронные пропуска в Москве перестали действовать с 9 июня.