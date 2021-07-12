Мэрия Москвы отказалась согласовывать митинги по итогам выборов

Московские власти отказали КПРФ в согласовании митингов по итогам выборов в Государственную думу. В пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции объяснили такое решение ситуацией с коронавирусом, передаёт РИА Новости.

Власти сослались на указ мэра города Сергея Собянина о запрете на проведение публичных мероприятий.

В связи с изложенным, проведение указанных публичных мероприятий не согласовано, — сообщили в мэрии.

В первый день выборов, 17 сентября, представители КПРФ сообщили, что подали заявки на проведение митингов по всей России в период с 20 по 26 сентября по итогам выборов. В Москве акцию планировали проводить на Пушкинской площади 20 и 21 сентября.

В последнее время власти не согласуют митинги в столице, объясняя это ограничениями в связи с коронавирусом. После проведения несогласованных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального было заведено «санитарное дело» — организаторов мероприятий обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

При этом правительство внесло изменения в госпрограмму «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». После поправок в документе появился пункт, в котором основным способом дестабилизации общественно-политической и социально-экономической обстановки в России названы не согласованные с властями митинги.

По данным Левада-Центра (признан властями иноагентом), 24% россиян готовы выйти на акции протеста с экономическими требованиями. Это на 3 п. п. больше, чем в январе 2021 года. Принять участие в протестах с политическими требованиями готовы 19% респондентов, что на 4 п. п. выше, чем в январе.