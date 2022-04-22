Мэрия Москвы не согласовала «Яблоку» первомайское шествие

Мэрия Москвы отказала партии «Яблоко» в проведении в столице демонстрации 1 мая. В письме власти сослались на антиковидные ограничения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу партии.

С учётом складывающейся эпидемиологической обстановки, в целях предотвращения распространения на основании пункта 2.6 указа мэра Москвы от 8 июня 2020 года 68-УМ <...> действует запрет на проведение публичных мероприятий в городе Москве, — говорится в письме властей.

«Яблоку» отказали в проведении аналогичной акции в Новосибирске. Власти региона также сослались на коронавирусные ограничения.

Активисты намеревались провести первомайские демонстрации в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, Челябинске, Миассе и Магнитогорске. Как пояснили в пресс-службе партии, при подаче заявки властям были предложены наборы альтернативных маршрутов для шествия.

В столице масочный режим отменили в середине марта. Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил это решение улучшением эпидемиологической ситуации в городе. Накануне Собянин объявил о возобновлении проведения в Москве фестивалей. Первое мероприятие он анонсировал на 28 апреля.

Ранее в Кремле уточнили, можно ли будет выйти 1 мая с лозунгом «Мир! Труд! Май!». Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, первомайские акции должны быть согласованы с властями.