https://static.news.ru/photo/8b2de36c-63ac-11ea-bbb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские власти отклонили заявку на проведение 100-тысячного митинга в честь шестой годовщины присоединения Крыма к России, сославшись на решение мэра Сергея Собянина о запрете массовых мероприятий из-за коронавируса.

Движение «Волонтёрская рота» планировало 21 марта устроить трёхчасовой митинг на Тверской и собрать до 100 тысяч человек. При этом введённые 10 марта городские ограничения коснулись любых мероприятий свыше пяти тысяч участников.

В рамках работы по предотвращению распространения на территории Москвы коронавируса, <...> плана действий по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной новым коронавирусом, введены ограничения на проведение массовых мероприятий, соответственно, заявленное публичное мероприятие не согласовывается, — цитирует документ ТАСС.

Как писал NEWS.ru, с начала эпидемии коронавирусом COVID-19 заразились более 120 тысяч человек, при этом почти 67 тысяч уже выздоровели. Погибли более 4,3 тысячи инфицированных, большинство из них — люди старше 50 лет.

В России зафиксировали 20 случаев заражения.