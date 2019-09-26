https://static.news.ru/photo/e87d7a22-e03b-11e9-b58b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Московская мэрия не согласовала оппозиционерам акцию памяти жертв политических репрессий «Бессмертный ГУЛАГ», заявил председатель партии «Гражданская инициатива» (неофициально называется Партия перемен) Андрей Нечаев.

По его словам, свой отказ мэрия оправдала тем, что в уведомлении о проведении мероприятия нет информации о форме и методах обеспечения общественного порядка и организации медпомощи. Он назвал этот предлог надуманным.

Мы обжалуем незаконное решение в суде и ответим на отказ подготовкой двух публичных акций, — сообщил он.

Акция должна была пройти по «символическому маршруту» от Соловецкого камня на Лубянке до Стены скорби на проспекте Академика Сахарова. Участникам предлагали взять портреты своих репрессированных родственников и других жертв террора, а также призвать к реабилитации жертв политических репрессий XX века, обнародованию архива и «прекращению политических репрессий в современной России».

Ранее News.ru писал, что движение транспорта ограничат на проспекте Академика Сахарова в связи с проведением митинга. По данным ЦОДД, 29 сентября автомобилисты не смогут проехать по участку проспекта на внешней стороне Садового кольца, а также по улице Маши Порываевой.