https://static.news.ru/photo/73225224-6304-11ea-a571-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер движения «Гражданское общество» Михаил Светов прокомментировал решение о проведении массовых мероприятий в столице. Он заявил, что ещё не получил от столичной мэрии запрет на митинг против нового срока президента Владимира Путина.

Организаторы будут принимать решение о дальнейших действиях после получения соответствующего документа, передаёт «Интерфакс».

Понятно, что они пытаются всё это (митинги. — NEWS.ru) отменить, но будем ориентироваться по ситуации, когда ответ от мэрии получим, — подчеркнул он.

Организация подала два уведомления на акции численностью до 25 тысяч человек на проспекте Сахарова 21 и 22 марта. На вопрос о том, готовы ли организаторы снизить число заявленных участников до пяти тысяч человек, Светов ответил, что «заявить можно всё что угодно».

Но вот вопрос, как на это будут реагировать власти, вести себя по отношению к пришедшим, потому что митинг — это такое мероприятие, на которое люди приходят по зову сердца, а не потому что написано в заявке, — заключил он.

Предложение об обнулении числа президентских сроков для действующего президента Владимира Путина высказала депутат Госдумы Валентина Терешкова. Изменение в Конституции предполагает отказ от учёта предыдущих сроков главы государства. Это позволит ему после принятия поправок снова занять главный пост страны, невзирая на предыдущие четыре срока с перерывом на президентство Дмитрия Медведева.

Позднее глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что в Конституции сохранятся ограничения на число президентских сроков. Возможность снова стать лидером нации появляется только в «конкретной ситуации» и носит переходный характер.

Как писал NEWS.ru, оппозиция уже уведомила мэрию Москвы о проведении 21 и 22 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий.