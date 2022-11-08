Мэрия Красноярска нашла способ убедить горожан в комфорте остановок Мэрия Красноярска добавила изображения кота к фото остановок для демонстрации их комфорта

Фото: Официальная группа администрации города Красноярска Вконтакте

В Красноярске установили две современные остановки, оборудованные информационном таблом, разъемами для зарядки мобильных телефонов и сетью Wi-Fi. Мэрия города разместила в своем Telegram-канале фотографии новых остановок, добавив при помощи фоторедактора изображения кошки Лили, чтобы, вероятно, продемонстрировать гражданам, насколько эти остановки удобные.

Судя по фото, на них очень удобно не только сидеть, но и лежать в ожидании автобуса. Сибирской кошечке Лиле стильные и удобные остановки понравились, — говорится в тексте под изображениями.

Отмечается, что в городе проходит ремонт автобусных остановок. За 2022 год в порядок привели более 60 единиц.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил, что для того чтобы обнаружить греющуюся под капотом автомобиля кошку, следует нажать на клаксон или постучать по машине. По его словам, громкий звук должен испугать животное и оно может выбежать.

Шеляков также рассказал, что домашних кошек лучше не кормить одновременно концентратом и натуральными продуктами. По его словам, владельцу питомца лучше определиться — либо еда в пакетиках, либо «готовить как для себя».